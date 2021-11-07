Başkent'te korkutan yangın

ANKARA (İHA) - Ankara'da bulunan bir şantiyenin doğalgaz hattında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Mamak ilçesi Köstence Caddesi'nde bulunan bir şantiyenin doğalgaz hattında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangın, şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Konuyla ilgili tahkikat ise sürüyor. - ANKARA

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