Başkent'te korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te korkutan yangın

Ankara'da bulunan bir şantiyenin doğalgaz hattında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da bulunan bir şantiyenin doğalgaz hattında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Mamak ilçesi Köstence Caddesi'nde bulunan bir şantiyenin doğalgaz hattında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangın, şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Konuyla ilgili tahkikat ise sürüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı

Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı

 İçeri giremeyeceğini anlayınca kümesi yakan hırsız 50 güvercini telef etti

İçeri giremeyeceğini anlayınca kümesi yakan hırsız 50 güvercini telef etti

 Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı

Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title