Son dakika haber: Başkent'te korkutan yangın... Doğalgaz hattında patlama - Haberler
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Son dakika haber: Başkent'te korkutan yangın... Doğalgaz hattında patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Başkent'te korkutan yangın.

ANKARA (İHA) - Başkent'te korkutan yangın... Doğalgaz hattında patlama

ANKARA - Ankara'da bulunan bir şantiyenin doğalgaz hattında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Mamak ilçesi Köstence Caddesi'nde bulunan bir şantiyenin doğalgaz hattında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangın, şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Konuyla ilgili tahkikat ise sürüyor.

Son dakika haber: Başkent'te korkutan yangın... Doğalgaz hattında patlama

Son dakika haber: Başkent'te korkutan yangın... Doğalgaz hattında patlama

Son dakika haber: Başkent'te korkutan yangın... Doğalgaz hattında patlama

Son dakika haber: Başkent'te korkutan yangın... Doğalgaz hattında patlama

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