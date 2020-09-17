Başkent'te korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi 14 cadde üzerinde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da binada bulunan kişileri tahliye etmede yardımcı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA