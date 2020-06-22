Başkent'te korkutan çatı yangını Başkent'te korkutan çatı yangını Ankara'nın Etimesgut İlçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Başkent'te korkutan çatı yangını

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut İlçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeni ile binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA