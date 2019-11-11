Başkent'te korkutan çatı yangını
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Başkent'te korkutan çatı yangını

- Başkent'te korkutan çatı yangınıANKARA - Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangın ucuz atlatıldı.

11.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:32
Başkent'te korkutan çatı yangını

- Başkent'te korkutan çatı yangını

- Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangın ucuz atlatıldı.

Alınan bilgiye göre yangın, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binanın çatı katında çıktı. Çatı katında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Çatıda çıkan yangın evlere müdahale Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla bölgeye 112 ekipleri de sevk edildi.

Yangın büyük bir korkuya sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Başkent'te korkutan çatı yangını
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