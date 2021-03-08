Başkent'te korana virüs tedbirleri denetlendi
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Başkent'te korana virüs tedbirleri denetlendi

08.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:13
Başkent'te korana virüs tedbirleri denetlendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korona ile mücadele kapsamında önlemlere yönelik alınan tedbirler denetlendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korona ile mücadele kapsamında önlemlere yönelik alınan tedbirler denetlendi.

Yenimahalle ilçesindeki denetimlere Ankara Vali yardımcısı Ediz Sürücü, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural katıldı. Denetimler kapsamında şehir içi ve Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe, maske kullanma kontrolleri yapıldı. Vali yardımcısı Sürücü, denetimler sırasında bir taksi durağını da ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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