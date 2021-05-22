Başkent'te kontrolden çıkan otomobil tuhafiyeye girdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tuhafiyeye girdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tuhafiyeye girdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 06 RNB 76 plakalı otomobil bir tuhafiye işyerine girdi. Kısıtlamalar dolayısıyla tuhafiyenin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Kazada maddi hasar yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı