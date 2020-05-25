Başkent'te kısıtlamaya aldırış etmeyen bir market satışına devam etti
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Başkent'te kısıtlamaya aldırış etmeyen bir market satışına devam etti

Başkent'te kısıtlamaya aldırış etmeyen bir market satışına devam etti Ankara'nın Keçiören İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi.

25.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:31

Başkent'te kısıtlamaya aldırış etmeyen bir market satışına devam etti

ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi.

Ankara'nın Keçiören İlçesinde Covid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve kapalı olması gereken bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, market sahibi önce müşterinin ne istediğini sorarak, temin edip edemeyeceğine göre kepengi kaldırarak içeri alıyor. Alışverişi gerçekleştiren vatandaşlar daha sonrasında market sahibinin kontrolünde, dışarı çıkarak yollarına devam ediyor. O esnada market sahibinin dışarıda bekleyen diğer müşterilerle ilgilendiği görüldü.

Başkent'te kısıtlamaya aldırış etmeyen bir market satışına devam etti

Kaynak: İHA

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