Başkent'te kırılan vinç korkuttu
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Başkent'te kırılan vinç korkuttu

Başkent'te kırılan vinç korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaat alanında kırılan vinç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaat alanında kırılan vinç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yenimahalle ilçesinde İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir inşaat sahasındaki vinç bilinmeyen bir nedenden dolayı kırıldı. İnşaat görevlileri vincin işçilerin üzerine düşmemesi için inşaat sahasını boşalttı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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