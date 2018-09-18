Başkent'te Kesintisiz Trafik Dönemi Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekor bir sürede yapımı tamamlanarak, hizmete açılan yeni kavşaklar, okulların açıldığı ilk gün Başkent trafiğine adet can yeleği oldu.

Akköprü, Samsun Yolu Türk Telekom Önü ve Dikmen Kepekli kavşaklarının tamamlandığını "ilk geçişi" kendi kullandığı makam aracıyla yaparak açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Söz verdiğimiz gibi okulların kapanmasıyla başlayan çalışmalarımızı, okullar açılmadan bir gün önce hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ankaralılarımıza, çalışmalar süresince bize karşı gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni kavşaklar trafiği rahatlattı

Başkan Tuna'nın talimatıyla Başkent trafiğinde yoğunluğa neden olan noktaların tespit edilmesiyle özellikle Samsun Yolu Türk Telekom Önü, Akköprü ve Dikmen kavşaklarında okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili boyunca bayram tatili arası vermeden ekipler tarafından 7/24 esasına dayalı hummalı bir çalışma gerçekleştirildi ve okullar açılmadan üç kavşak da trafiğe açıldı.

Okulların açıldığı ilk gün de sabah saatlerinde başlayan yoğunluğa nefes aldıran yeni kavşaklar, gün geçtikçe yeni yönlendirme levhaları ve sinyalizasyon sistemiyle daha da anlaşılır hale gelecek. Başkentliler, asfaltı, çizgileri ve levhalarıyla, yepyeni ve konforlu yeni kavşaklarla karşılaştıkları sabah saatlerinden itibaren rahat bir trafik akışıyla, çocuklarını okullara yetiştirmenin, işlerine varabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hangi kavşakta ne yapıldı?

Başkent trafiğine neşter niteliğindeki çalışmalar kapsamında, ortalama 2 ayda yapımı tamamlanan kavşaklarda neler yapıldı:

-Konya, İstanbul ve Samsun yollarının kesişiminde bulunan Akköprü Kavşağı'ndaki köprü 2'şer şeritten 3'er şeride çıkarıldı ve alttan hem İstanbul Yolu hem de Ulus istikametine dönüş varyantları yapıldı.

-Kepekli kavşağı olarak da bilinen Mevlana Bulvarı'nın Dikmen Caddesi'yle kesiştiği noktada yapılan yaklaşık 470 metre alt geçit sayesinde ise Konya-Samsun Yollarında, 3 gidiş-3 geliş kesintisiz bir ulaşım sağlandı. Üst kısımda yer alan dönel kavşak sayesinde de Samsun-Konya yolu yönlerinden gelen araçların Dikmen Caddesi'ne giriş çıkışları sağladı.

-Diğer bir alt geçit projesi olan Samsun Yolu Türk Telekom önündeki çalışmayla da mevcut "U" dönüş iptal edilerek, yerine alt geçit yapıldı. 3 gidiş-3 geliş olarak inşa edilen 580 metre uzunluğundaki geçit sayesinde Konya istikametinden gelip Havaalanı yönüne devam edecek araçlar ile Samsun istikametinden gelen araçların kesişme yaşamadan Havaalanı istikametine dönebilmeleri sağlandı. Aydınlıkevler ile Örnek Mahallelerinin birbiriyle bağlantısını da sağlayan alt geçit çalışması ile üstteki kavşak çalışmasının da son rötuşları yapılıyor.

Akay'daki altyapı da tamam

Kış ayları öncesi Başkent'teki sel baskınlarının önüne geçecek önemli bir çalışmaya da başlayan Büyükşehir Belediyesi, tespit ettiği 15 ayrı noktada içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına hız verdi ve öncelikle Akay Kavşağı'ndaki çalışmaları okullar açılmadan tamamladı.

Bölgenin hassas bir nokta olması sebebiyle, itinalı ve özenli bir çalışma yürüten ekiplerin geceli gündüzlü yoğun mesaisi sonucu Akay Kavşağı trafiğe açıldı. Altyapıyı baştan sona yenileyip, yolları asfaltlayan ve çizgilerini çekerek, dört dörtlük bir şekilde trafiğe açan ekipler, bölgeye gelen Başkentlileri, büyük sürprizle karşılamış oldular. - ANKARA