Başkent'te Kastamonu Günleri kasım ayında yapılacak - Haberler
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Başkent'te Kastamonu Günleri kasım ayında yapılacak

AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Başkent'te Kastamonu Günleri kasım ayında yapılacak

Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Başkanı Hasan Şen, 2020 yılında ertelenen Başkent'te Kastamonu Günleri'nin kasım ayında düzenleneceğini söyledi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Başkanı Hasan Şen, 2020 yılında ertelenen Başkent'te Kastamonu Günleri'nin kasım ayında düzenleneceğini söyledi.

Başkan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılında 16'ncısını düzenlemeyi planladıkları "Başkent'te Kastamonu Günleri'nin" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Kastamonu ve 19 ilçesinde üretilen el emeği göz nuru ürünlerin etkinlik sayesinde daha geniş kitlelere ulaştığını belirten Şen, şunları kaydetti :

"Hem Kastamonu'muzun hem de bölgemizin gelişerek kalkınması için, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun çalışmalar yapıyoruz. Kastamonu'muz, her biri diğerinden güzel ve özel ilçeleriyle, muhteşem doğasıyla, tertemiz sahilleriyle, ürettiği ürünleriyle ve kültürel zenginlikleriyle mutlaka gidip görülmesi gereken bir bölgedir. Biz de KASDERFED olarak, bu güzelliklere daha çok dikkat çekmek ve üretilen ürünlerimize başkentlilerin daha kolay ulaşabilmesi için her yıl geniş katılımlı olarak Başkent'te Kastamonu Günleri'ni düzenliyoruz. 'Başkent'te Kastamonu Günleri-16' etkinliğimizi, 11-12-13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar Alanında ( Expo Center ) düzenleme kararı aldık."

Şen, etkinliği, Kastamonu Valiliğinin destek ve himayeleriyle, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri, STK'lar, Kastamonu Üniversitesi, esnaflar ve vatandaşların katkılarıyla düzenlediklerini sözlerine ekledi.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri
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