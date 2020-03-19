Başkent'te kar yağışı manzaraları
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkent'te kar yağışı manzaraları - Haber
Koronavirüs, Ankara

Başkent'te kar yağışı manzaraları

Başkent'te kar yağışı manzaraları Korona virüs tatilindeki çocuklar kar topu oynadı Akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı Başkent'i beyaza bürüdü.

19.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:27
Başkent'te kar yağışı manzaraları

Başkent'te kar yağışı manzaraları

Korona virüs tatilindeki çocuklar kar topu oynadı

ANKARA - Akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı Başkent'i beyaza bürüdü. Şehrin birçok yerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Mart ayının gelmesiyle birlikte Ankara'da kendini göstermeye başlayan ilkbahar havası, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde ve ilçelerde aralıksız devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Ankara'nın Çankaya, Gölbaşı gibi yüksek kesimleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu.

Termometrelerin yer yer eksi dereceleri gösterdiği şehirde, Koronavirüs tedbirlerinin yoğunlaşmasının da etkisiyle sokaklardaki yoğunluğun azaldığı da görüldü.

"Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız"

Çocuklarıyla karda oynamak için dışarı çıktığını belirten Hasan Karakuş, "Virüs bir tarafta, sınırlarımızda savaş var. Allah vatanımıza, milletimize yardım etsin" dedi. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan Karakuş, "Biz de bir boşluk bulduk, geldik. Şu an sakin her yer. Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız. Çarşı içi de aynı" ifadelerini kullandı.

"15 günden beri evdeyim"

Çocuğunu dışarı çıkardığını ifade eden İlhami Üstünel ise "Okullar tatil. Yunus Emre'yi gezmeye çıkardık. Evde çok sıkıldı. Kuşlara yem atmaya geldik" dedi. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan İlhami Üstünel, "Genelde evdeyiz. Ben 15 günden beri evdeyim, çıkmak istemiyorum ama alışveriş için çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Üstünel, "Hava da güzel, tam gezme havası. Karın son zamanlarının zevkini çıkarıyoruz, güzel oldu" dedi.

Başkent'te kar yağışı manzaraları

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkent'te kar yağışı manzaraları

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı Haber
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı Haber
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı
İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı Haber
İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
Elazığ, 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı Haber
Elazığ, 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haber
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Mehmet Ersoy İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkent'te kar yağışı manzaraları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 22:13:30. #1.14#
title