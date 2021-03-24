Başkent'te kar yağışı etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent, kentin yüksek yerlerinde yoğun şekilde hissedildi. Yüksek noktalarda yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunmuştu.

(Mehmet Kalay - Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı