Başkent'te kar yağışı etkili oldu
Haberler » Güncel » Başkent'te kar yağışı etkili oldu - Haber

Başkent'te kar yağışı etkili oldu

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek semtlerinde etkili oldu.

06.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52
Başkent'te kar yağışı etkili oldu

'da saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek semtlerinde etkili oldu.


Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Özellikle şehrin yüksek semtleri İncek, Dikmen, Oran, Keçiören'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler