Başkentte kar yağışı etkili oldu

ANKARA (İHA) - Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Yoğun yağan kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, karın keyfini ise minikler çıkardı.

Başkentte sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak devam etti. Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini hissettiren yağış, özellikle araç sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise kendilerini sokağa atarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

(Ömer Faruk Karataş - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)