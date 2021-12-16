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Başkent'te kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Başkentte kar yağışı Başkentte sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini ilerleyen saatlerde kara bıraktı.

ANKARA (İHA) - Başkentte kar yağışı

ANKARA - Başkentte sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini ilerleyen saatlerde kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına da neden oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı, beyaza bürünen ağaçlarda kartpostallık görüntüler oluştururken trafikte ise araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. İlerleyen saatlerde etkisini artırması beklenen kar yağışının olumsuz bir sonuç meydana getirmemesi içinse ekipler tarafından çalışmalar devam ediyor.

Başkent'te kar yağışı

Başkent'te kar yağışı

Başkent'te kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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