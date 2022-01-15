Başkent'te kar ve sis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te kar ve sis

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Başkent'te kar ve sis Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı sisi de beraberinde getirdi.

ANKARA (İHA) - Başkent'te kar ve sis

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı sisi de beraberinde getirdi. Yağışla birlikte kentte güzel manzaralar oluşurken, herhangi bir olumsuz durum ise meydana gelmedi.

Başkent'te haftalar sonra gelen kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini hissettirdi. Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, renkli manzaraların oluşmasına neden oldu. Yağış sebebiyle herhangi bir problem yaşanmazken, kentin bazı bölgelerine hakim olan sis trafikte görüş mesafesinin azalmasına sebep oldu.

Başkent'te kar ve sis

Başkent'te kar ve sis

Başkent'te kar ve sis

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

 3 günde dini nikahla evlendiği kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı

3 günde dini nikahla evlendiği kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Başkent'te kar ve sis Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı sisi de beraberinde getirdi.

title