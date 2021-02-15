Başkent'te kar etkili oldu
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Başkent'te kar etkili oldu

15.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:15

Anıtkabir'in kar yağışı görüntüsü Kar yağışıyla birlikte trafikten görüntü Yolda yürüyen vatandaşlar Esnafın kar temizlemesi ANKARA - Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Anıtkabir'in kar yağışı görüntüsü

Kar yağışıyla birlikte trafikten görüntü

Yolda yürüyen vatandaşlar

Esnafın kar temizlemesi

ANKARA - Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Başkent'te kar etkili oldu
Başkent'te kar etkili oldu
Başkent'te kar etkili oldu
Başkent'te kar etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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