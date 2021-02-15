Başkent'te kar etkili oldu
15.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:15
Anıtkabir'in kar yağışı görüntüsü Kar yağışıyla birlikte trafikten görüntü Yolda yürüyen vatandaşlar Esnafın kar temizlemesi ANKARA - Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Anıtkabir'in kar yağışı görüntüsü
Kar yağışıyla birlikte trafikten görüntü
Yolda yürüyen vatandaşlar
Esnafın kar temizlemesi
ANKARA - Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat