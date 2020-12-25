Son dakika haberleri | Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın
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Son dakika haberleri | Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın

25.12.2020 08:00 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:22

Son dakika haberi: Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın Kapalı pazar yerinde bulunan 10'a yakın dükkan yandı Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde yangın çıktı.

Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın

Kapalı pazar yerinde bulunan 10'a yakın dükkan yandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında pazar yerinde bulunan 10'a yakın dükkan yandı. Yangın Sincan İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydi.

Son dakika haberleri | Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın
Son dakika haberleri | Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın
Son dakika haberleri | Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın
Son dakika haberleri | Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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