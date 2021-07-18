Başkent'te kamyonet takla attı: 5 yaralı
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Başkent'te kamyonet takla attı: 5 yaralı

Başkent'te kamyonet takla attı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANKARA (İHA) – Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü takla attı.

ANKARA (İHA) – Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bayram C.'nin idaresindeki 06 BLA 52 plakalı kamyonet, Samsun yolunda Kırıkkale'den Ankara'ya seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkan kamyonet takla atarak yolun sağ tarafına uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan Aslan C., Aysel C., Sultan A., Samet A. ve araç sürücüsü Bayram C., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Başkent'te kamyonet takla attı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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