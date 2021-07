Başkent'te kamyonet takla attı: 5 yaralı

Bayram C.'nin idaresindeki 06 BLA 52 plakalı kamyonet, Samsun yolunda Kırıkkale'den Ankara'ya seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkan kamyonet takla atarak yolun sağ tarafına uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan Aslan C., Aysel C., Sultan A., Samet A. ve araç sürücüsü Bayram C., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı