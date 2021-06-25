Başkent'te kamyonet dört takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'da mangal kömürü yüklü kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu dört takla attıktan sonra durabildi.

Ankara'da mangal kömürü yüklü kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu dört takla attıktan sonra durabildi. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Çankaya ilçesindeki Eymir Gölü yakınlarında meydana geldi. M.D. kontrolündeki 16 CMZ 36 plakalı mangal kömürü yüklü kamyonet yokuş aşağı giderken frenleri boşaldı. Yokuş aşağı son sürat savrulan kamyonet, taklalar atmaya başladı. Attığı dört takladan sonra durabilen kamyonetteki S.U. ve İ.A. kazanın şiddetiyle araçtan dışarıya savruldu. Olaydan sonra çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü M.D. ağır yaralanırken, kamyonetten savrulan S.U. ve A.İ.'nin durumunun kritik olmadığı öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, olay hakkında adli işlem başlatıldı.

Kazaya tanık olan Sezgin Aslan, aracın taklalar atarak durduğunu belirterek, "Çok fazla yük olmamasına rağmen mekanik sistemden kaynaklı aracın freni boşalıyor. Araç dört takla atarak durabiliyor. Araç içerisinde bulunan şoför ve iki çalışan arkadaş yola savruluyor. Bölgeye piknik için gelen araçların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sadece şoförde göğsünde ağrı olduğunu belirtti. Çok şükür hayati bir tehlikeleri yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı