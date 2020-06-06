Başkent'te kamyon, EGO otobüsüne çarptı Başkent'te kamyon, EGO otobüsüne çarptı Ankara'nın Sincan İlçesinde kontrolü kaybeden kamyon sürücüsü, EGO otobüsüne arkadan çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu.

Başkent'te kamyon, EGO otobüsüne çarptı

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde kontrolü kaybeden kamyon sürücüsü, EGO otobüsüne arkadan çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu.

Kaza Ankara'nın Sincan İlçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde 06 EG 586 plakalı kamyonla seyir halinde ilerleyen E.Ü. henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü hareket halindeki 06 BE 8013 plakalı EGO arkadan otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle EGO otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 HUA 82 plakalı servis aracına çarparak durabildi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken EGO otobüsü içindeki bazı yolcuların korktuğu görüldü. Kamyon şoförü E.Ü. ise kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA