Başkent'te kaliteli hizmet için iki noter daha hizmete giriyor
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Başkent'te kaliteli hizmet için iki noter daha hizmete giriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkent'te kaliteli hizmet için iki noter daha hizmete giriyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda iki noterin yakında hizmete açılacağını söyledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda iki noterin yakında hizmete açılacağını söyledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'in noter sayısının artması konusundaki yoğun çabaları karşılık verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan ilan sonrası konuşan Şimşek, "Geldiğimiz günden bu zamana kadar Gölbaşılı hemşehrilerimize kaliteli hizmet önceliğimiz oldu. Gölbaşı 2. Noterliği Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda ise 75. Noterliğimiz hizmete girecek. Gölbaşımız her geçen gün hayata geçen projeleri ile değerine değer katıyor. Gelişen ilçe ve artan nüfusa yakışır bir hizmet sunmak için biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında da Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için Gölbaşı Belediyesi hizmetlerini sürdürecek. Noterlerin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent'te kaliteli hizmet için iki noter daha hizmete giriyor
Başkent'te kaliteli hizmet için iki noter daha hizmete giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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