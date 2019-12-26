Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu
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Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu

Başkentte çatı katında bulunan bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

26.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:48
Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu

Başkentte çatı katında bulunan bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde Cemal Gürses Caddesinde bir binanın çatı katında bulunan kafede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çatı katındaki kafeden dumanların çıkması üzerine hemen yangın itfaiyeye verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sık sık vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Vatandaşlar olayı seyir ederken kendi canlarını da tehlikeye attı. Kafenin kapalı olması ve kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Polis trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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