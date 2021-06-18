Başkent'te kadınlara ve müzisyenlere destek
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Başkent'te kadınlara ve müzisyenlere destek

Başkent'te kadınlara ve müzisyenlere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Çankaya Belediyesi, kurduğu ücretsiz stantlarla kadınlara el emeği ürünlerini satma imkanı sunarken, mini konserlerle müzisyenlere de maddi destek sağladı.

Çankaya Belediyesi, kurduğu ücretsiz stantlarla kadınlara el emeği ürünlerini satma imkanı sunarken, mini konserlerle müzisyenlere de maddi destek sağladı.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 'Kadın El Emeği Şenliği' bu yıl dördüncü kez Ankaralılarla buluştu. Şenlik kapsamında yaklaşık 150 kadın, Çankaya Belediyesinin kurduğu ücretsiz stantlarda, ahşap eşyalardan çantaya takılardan örgü bebeklere kadar kendi üretimlerini festivale katılanların beğenisine sundu. Öte yandan şenlik kapsamında müzisyenlere destek amaçlı konserler de düzenlendi ve 15 farklı sanatçı ve grup şenlik boyunca Çankayalılarla buluşacak.

Şenliğe katılım gösteren ve emekli olduğunu belirten Hatice Çağlar, pandemi döneminde ördükleri, el emeği ürünleri sergilediklerini aktararak "Çankaya Belediyesine teşekkür ediyoruz. Güzel bir şenlik oldu. Alper Taşdelen'e de bize katkı sunduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu emeğin karşılığını, geri dönüşünü alırız" dedi.

Bir diğer katılımcı olan Meral Kanlı, normal hayatında rehberlik yaptığını, pandemi döneminde işsiz kaldığı için el sanatlarına öncelik verdiğini aktararak, Çankaya Belediyesinin böyle bir etkinlik yaptığını duyunca el emeklerimi birçok insana duyurmuş oldum" şeklinde konuştu.

Kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amaçlarını taşıyan şenlik, 18 Haziran-19 Haziran tarihlerinde Uğur Mumcu Parkı'nda, 25-26 Haziran'da Zafer Park'ında ve 2-3 Temmuz tarihleri arasında ise Muharrem Dalkılıç parkında devam edecek. - ANKARA

Başkent'te kadınlara ve müzisyenlere destek
Başkent'te kadınlara ve müzisyenlere destek
Başkent'te kadınlara ve müzisyenlere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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