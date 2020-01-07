Başkent'te kadın cinayeti

07.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:23

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadın 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, dün sabaha karşı Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Fırat Caddesi'nde bir binada meydana geldi. İddialara göre, Ali K. ile Fusun A. ile birlikte Fırat Caddesinde bulunan binaya geldi. Gecenin geç saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü aralarında kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonucunda Ali K. mutfaktan aldığı bıçakla, Füsun A.'yı 6 yerinden bıçakladı. Ali K. bıçakladıktan sonra kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Füsun A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri Ali K.'yi gözaltına aldı. Füsun A.'nın cansız bedeni yapılan incelemeler sonucunda adli tıpa kaldırıldı. Ali K. ise Sincan Polis merkezine götürüldü.



Eski eşini de öldürecekti



Ali K.'nın Füsun A.'yı öldürdükten sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri eski eşine gönderdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA