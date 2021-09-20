Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı - Haberler
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Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda 19 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda satışa hazır kaçak malzeme ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı

ANKARA - Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda 19 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda satışa hazır kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 1 milyon 51 bin 200 adet boş makaron, 88 bin 200 adet dolu makaron, 3 bin adet sahte bandrol, bin 808 adet elektronik/muhtelif eşya, 403 litre sahte alkollü içki, 174 kilogram tütün, 34 adet cep telefonu, 14 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı

Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı

Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı

Başkentte kaçakçılara yönelik operasyon: 19 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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