Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyonda 5 gözaltı
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Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyonda 5 gözaltı

Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyonda 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sigara, tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sigara, tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara genelinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 651 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 27 adet puro, 70 adet pipo tütünü, 251 adet cinsel içerikli ürün, 65 karton sarma sigara ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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