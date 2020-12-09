Başkent'te kaçak sigara operasyonu
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Başkent'te kaçak sigara operasyonu

09.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:13
Başkent'te kaçak sigara operasyonu

Ankara polisinin sigara kaçakçılarına yönelik çalışmalarında 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sigara, makaron ve tütün ele geçirildi.

Ankara polisinin sigara kaçakçılarına yönelik çalışmalarında 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sigara, makaron ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Mamak ve Etimesgut ilçelerinde yaptığı çalışmalarda 5607 SKM suçundan 3 kişi yakalandı. Zanlılarla birlikte 206 paket kaçak sigara, 770 paket pipo tütünü, 362 adet elektronik sigara likiti, 33 paket kaçak nargile tütünü, 32 adet elektronik sigara cihazı, 60 adet elektronik sigara yedek parçası, bin 960 paket doldurulmuş sigara, 570 adet boş tütün ambalajı, bin 45 paket doldurulmuş makaron, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 3 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, bin 135 adet makaron ve tütün paketlerinden sökülmüş TPDK bandrolü ele geçirildi. - ANKARA

Başkent'te kaçak sigara operasyonu
Başkent'te kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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