Başkent'te kaçak içki operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmesini önlemek amacı ile gerçekleştirilen operasyon ile yaklaşık 6 ton etil alkol ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmesini önlemek amacı ile gerçekleştirilen operasyon ile yaklaşık 6 ton etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında daha önce kaçak ve sahte alkolü piyasaya sürmek suçu ile birçok kez işlem yapılan H.T. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme sebebiyet verebilen kaçak ve sahte içkilerle mücadele kapsamında düzenlenen operasyon ile şahsın İstanbul'dan Ankara'ya araçlar ile 1 tonluk bidonlar içerisinde etil alkol getirdiği ve bunu da Etimesgut ilçesinde bir tır garajında sakladığı belirlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde şüpheli şahıs ile birlikte kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucunda bir kamyon ve bir minibüs ile getirilen bidonların içerisinde 5 bin 645 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın yakalanmamak için bir arkadaşının büfesini kullandığı da tespit edildi. Burada gerçekleşen operasyon neticesinde de, 4 bin 152 adet sahte içki bandrolü, bin 44 adet alkollü içki etiketi, 600 adet içki şişesi kapüşonu, bin 86 adet şişe ve kapak etiketi ile birlikte 13 bin 270 adet etil alkol etiketine el konuldu.

Operasyon sonucunda şüpheli H.T. ile büfe işleten arkadaşı H.Y. gözaltına alındı. İşlemleri emniyette devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA