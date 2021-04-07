Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik

Ankara'nın Sincan ilçesinde tarım arazileri üzerine kaçak olarak kurulan hobi bahçeleri zabıta ekipleri tarafından yıkıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde tarım arazileri üzerine kaçak olarak kurulan hobi bahçeleri zabıta ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında bahçe sahipleri ile yıkım ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Sincan'ın Anayurt Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine kurulan kaçak hobi bahçelerini yıkmak için Sincan Belediyesi zabıta ekipleri sabah saatlerinde iş makineleri ile bölgeye geldi. Jandarma da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bahçe sahibi olduklarını belirten bir grup vatandaş ise yıkım ekibini engellemek için yolu kapattı. Bu sırada bahçe sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı