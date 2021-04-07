Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik

Ankara'nın Sincan ilçesinde tarım arazileri üzerine kaçak olarak kurulan hobi bahçeleri zabıta ekipleri tarafından yıkıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde tarım arazileri üzerine kaçak olarak kurulan hobi bahçeleri zabıta ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında bahçe sahipleri ile yıkım ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Sincan'ın Anayurt Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine kurulan kaçak hobi bahçelerini yıkmak için Sincan Belediyesi zabıta ekipleri sabah saatlerinde iş makineleri ile bölgeye geldi. Jandarma da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bahçe sahibi olduklarını belirten bir grup vatandaş ise yıkım ekibini engellemek için yolu kapattı. Bu sırada bahçe sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. - ANKARA

Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik
Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik
Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Türker Ertürk Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkent'te kaçak hobi bahçelerinin yıkımında gerginlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:28:12. #1.16#
title