Başkent'te kaçak hobi bahçeleri yıkılıyor Ankara Valisi Vasip Şahin'in Ankara'daki ilçe belediyelerine gönderdiği yazı doğrultusunda kaçak hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in Ankara'daki ilçe belediyelerine gönderdiği yazı doğrultusunda kaçak hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanları ve ilgili müdürlerin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapılan toplantıda kaçak hobi bahçelerinin durumu ele alındı. Vali Şahin, daha sonra ilçe belediye başkanlarına 5393, 5216 ve 5403 sayılı kanunlardan gelen yetkiler çerçevesinde söz konusu tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak inşaatların yıkım işlemlerinin başlatılmasını istedi. Vali Şahin ayrıca belediyelerden kaçak yapılar için başta elektrik olmak üzere yol, su, doğalgaz verilmemesi, İlçe Tarım Müdürlüklerince denetimlere ağırlık verilmesi konularında da uyarılarda bulundu.

Vali Şahin'in talimatı doğrultusunda Sincan Belediyesi tarafından tarım arazileri üzerindeki bazı kaçak yapılar yakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA