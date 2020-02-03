Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: 19 gözaltı
Kızılay Genel Müdürlüğü önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.
Kızılay Genel Müdürlüğü önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.
Polis, Kızılay Genel Müdürlüğü önünde toplanan gruba izinsiz olduklarını belirterek uyarıda bulundu.
Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba yönelik müdahalenin ardından 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.