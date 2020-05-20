Başkent'te iyilik bulaşıyor
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Başkent'te iyilik bulaşıyor

Başkent'te iyilik bulaşıyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "iyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

20.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:05

Başkent'te iyilik bulaşıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "iyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesinin kampanyasına destek veren hayırsever vatandaşların Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'nde satın aldığı 150 bin TL'lik meyve ve sebze, pazara gelen Başkentlilere ücretsiz dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "iyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Kampanyaya destek olan hayırsever vatandaşlar bu kez Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde hem Başkentli pazarcı esnafının hem de pazar alış verişine gelen vatandaşların yüzünü güldürdü.

Pazarda ücretsiz meyve ve sebze dağıtıldı

Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'ndeki pazarcı esnafına önce maske ve dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından pazarcı esnafından satın alınan 150 bin TL'lik meyve ve sebzeyi pazar alanında alış veriş yapan vatandaşlara ayrım yapmaksızın ücretsiz dağıttı.

Başkan Yavaş'ın veresiye defterlerinin kapatılması ile başlattığı, 6 Milyon Tek Yürek Kampanyası ile devam eden toplumsal dayanışma çağrılarına kayıtsız kalmayan hayırseverlerin desteği her geçen gün artıyor.

Ramazan bayramı öncesi en güzel destek

Son olarak Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri esnafı iyiliğin giderek yaygınlaştığı Ankara'da topluma örnek olan kampanyalardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Adem Kali: "Vatandaşlara yardım etmek çok güzel bir şey. Özellikle de Ramazan ayında olması daha anlamlı. Teşekkür ediyorum."

-Ayşe Kibaroğlu: "Böyle günlerde bu çok güzel düşünülmüş. Hem esnaf hem müşteriler mutlu oldu. Destek olan herkesin, başkanımızın hayrını Allah kabul etsin."

-Hüseyin Yılmaz: "Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Mansur Başkanımızdan Allah razı olsun. Garibanın yanında. Çok teşekkür ediyoruz."

-Ali Karahan: "Mansur Başkanımızın yaptığı yardımları internetten takip ediyorum. Veresiye defterlerini kapatması olsun, pazarda böyle insanlara yardım etmesi olsun, bunlar çok güzel bir şey. Kendisini Cumhurbaşkanı olarak görüyorum. İnşallah ileriki zamanlarda bunu görebiliriz."

-Celal Kındap: "Buradan 200 kilo domates, 50 kilo patlıcan aldılar, vatandaşa dağıttılar. Çok güzel bir şey bu."

-Ali Yıldoğan: "Bizden 30 kilo patlıcan ve 30 kilo biber aldılar. Çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizden çok memnunuz."

-Beytullah Kılınç: "Büyükşehir Belediyesi, halkımıza yardım için bizden de yaprak satın aldı. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin."

Hayırseverler tarafından satılan alınan ürünlerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Kalbiye Demir adlı vatandaş, "Dağıtılan meyve ve sebzeden ben almadım ama ihtiyaç sahiplerinin aldığını gördüm. Böyle bir günde bu çok anlamlı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkent'te iyilik bulaşıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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