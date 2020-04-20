Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza
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Çankaya, 3. Sayfa

Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza

Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza Ankara'nın Çankaya ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan baskında 13 kişiye 56 bin 875 TL para cezası kesildi.

20.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:23
Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza

Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan baskında 13 kişiye 56 bin 875 TL para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "20/04/2020 günü saat 19.30 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz belirtilen adrese ivedilikle sevk edilmiştir. Söz konusu adrese yapılan baskında neticesinde kumar oynadığı tespit edilen 13 şahsa Kabahatler Kanunun 34. Maddesi ile koronavirüs tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske atmaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 maddesi gereği toplam 56.875 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca iş yeri sahibi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza

Kaynak: İHA

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