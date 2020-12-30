Başkent'te iş yerindeki yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Başkent'te polyester üzerine çalışan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler Yapıt Sokak'ta bulunan polyester üzerine çalışan iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı