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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, ASKİ, Spor

Başkent'te ilk espor kulübü kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada büyük ilgi gören Espor için adım attı ve ASKİ Spor Kulübü bünyesinde Espor Kulübü'nü kurdu.

28.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:58
Başkent'te ilk espor kulübü kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada büyük ilgi gören Espor için adım attı ve ASKİ Spor Kulübü bünyesinde Espor Kulübü'nü kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sevdirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'mızı gençlerimizin ve Espor'un Başkenti yapma çalışmalarını başlattık. İlk resmi belediye Espor Kulübü'nü kurduk" dedi. Online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan "Espor Kulübü", 7'den 70'e tüm Başkentlileri buluşturacak. ASKİ Spor Kulübü bünyesinde hizmet verecek olan Espor Kulübü; elektronik sporları tüm gençlere sevdirerek, meslek haline getirip kariyer imkanı sağlamayı amaçlıyor. Elektronik ortamda spor oyunları

Başkent'te spora ve sporcuya önem veren ve spor aktivitelerinin artırılması için yürütülen çalışmalara öncülük eden Büyükşehir Belediyesi, spor ve oyun sever gençleri profesyonel eğitmenler eşliğinde, Espor Eğitim Merkezinde bir çatı altında buluşturacak.

Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporları yaygınlaştırmayı ve meslek haline getirip kariyer imkanı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlerin ulusal ve uluslararası turnuvalarda adını duyurmasına da destek olacak.

Başkan Yavaş: "İlk resmi belediye espor kulübünü kurduk"

Espor Kulübü, gençleri bilinçsiz bir şekilde oyun oynamak ve sosyal medya sitelerinin dayattığı olumsuz etkilerden kurtarmak adına da önemli bir rol üstlenecek.

Spora ve sporcuya değer verdiklerini ve gençleri spora yönlendirmek için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Yavaş gençlere şu sözlerle seslendi:

"Türkiye'de bulunan Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk resmi belediye Espor Kulübü'nü kurmaktan dolayı gururluyuz. Espor Takımı, turnuva, etkinlik, seminerler ve espor gibi daha birçok adımdan oluşan Ankara Büyükşehir Belediyesinin bünyesi altında hayata geçirilen bu büyük projemiz ile Ankara'da yaşayan tüm elektronik spor ve oyun sever gençleri profesyonel eğitmenler eşliğinde, belediyemizin açacağı Espor Eğitim Merkezi'nde bir çatı altında buluşturacağız. Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporları tüm gençlere sevdirmek ve meslek haline getirip kariyer imkanı sağlamayı amaçladığımız tüm Espor oyun branşlarında kadın ve erkek takımlarımız ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı kazanmak için siz değerli gençlerimize ihtiyacımız var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü bünyesindeki Espor Kulübümüz Başkentimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."

Spor anlayışını değiştirecek hizmet

ASKİ Espor Kulübü, elektronik spordan daha fazlasını kapsayan Espor derslerine başvurup katılım sağlayan gençlerin küfür olgusunu törpüleyip, spor ahlakını aşılamak için çalışmalar yapacak.

Espor kurslarında, sadece erkek oyunculara değil aynı zamanda kadın oyunculara da eğitim verilerek profesyonel oyuncuların gelişimine destek verilecek. Her yıl geleneksel olarak "Ankara Büyükşehir Belediyesi Espor ve Oyun Festivali" adı altında organizasyon düzenlenecek.

Genç nesillerde olumlu yönde etkiler bırakacak olan projede sadece genç oyuncular için değil aynı zamanda bu konuda oyuncuların ailelerine de pedagog eşliğinde eğitici seminerler verilerek, bilinçlendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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