Başkent'te iklim değişikliğiyle mücadele paneli
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Başkent'te iklim değişikliğiyle mücadele paneli

Ankara'da "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öncelikler ve Karşılaşılan Zorluklar" konulu panel düzenlendi.

04.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:54
Başkent'te iklim değişikliğiyle mücadele paneli

'da "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öncelikler ve Karşılaşılan Zorluklar" konulu panel düzenlendi.

ve Şili'nin Ankara Büyükelçilikleri ile Latin Amerika Çalışmaları Merkezi (LAMER) iş birliğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde düzenlenen panelde, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar tartışıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan ve iki hafta sürecek 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25) hakkında bilgilendirme amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

COP25'te hükümetler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler liderliğinde sürdürülebilir bir gelecek için "karbonsuz hayat" kavramının önemine dikkati çektiğini vurgulayan Gonzalez-Barba, "Karbonlaşma kapitalizmle beraber 200 yıl önce başladı. Sürdürülebilir bir hayat, gezegenimiz ve insanımızın sağlıklı nesiller yetiştirebilmesi için yapılacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

Gonzales-Barba, İspanya'nın, Avrupa'da iklim değişikliği farkındalığının en yüksek olduğu ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre de LAMER'e katkılarından ötürü teşekkür ederek, iklim değişikliğinin dünyada ciddi sonuçları olabileceğini belirtti.

Eko-sistemin korunması için karbon salınımının azaltılması gerektiğine vurgu yapan Andreya Latorre, acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Süzen, gelecek nesilleri ve dünyayı korumak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

LAMER Başkanı Prof. Dr. Necati Kutlu da panele katkılarından ötürü İspanya ve Şili büyükelçiliklerine teşekkür etti. Kutlu, Türkiye'nin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedefinin yüzde 21 olduğunu ve bu hedefin başarılacağını dile getirdi.

Panele, başkentteki diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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