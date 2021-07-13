Başkent'te 'İkizler' haraç çetesine yönelik soruşturma tamamlandı

Ankara'da esnaftan haraç toplayan, vermeyen esnafa ise silahlı saldırıda bulunan 14 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara'da esnaftan haraç toplayan, vermeyen esnafa ise silahlı saldırıda bulunan 14 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Örgütün ikiz olan liderleri hakkında 180'er yıl hapis cezası isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ankara'da 2020 yılı Ekim ayında haraç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 'İkizler' adlı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede örgütün liderliğini ikizler Altan ve Ertan K.'nın yaptığı, Rakıp Sadık E., Selçuk U., Orhan K. ve Oğuzhan T.'nin ise yönetici pozisyonunda oldukları belirtildi. Bu kişilerin Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi'nde kahvehane ve Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde kafe işlettikleri kaydedildi. Ankara'nın Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerindeki esnaflardan haraç toplayan ve vermeyen esnaflara silahlı saldırı düzenleyen çete üyelerinin haklarında şikayetçi olan esnafları da tehdit ettikleri ifade edildi.

'Yaptıkları eylemleri sosyal medyada paylaştılar'

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, suç örgütünün faaliyet gösterdiği bölgelerde rakip gördükleri gruplara yönelik silahlı saldırıda bulundukları belirtilerek, "Yapılan çalışmalarda bahsi geçen çıkar amaçlı suç örgütünün güç gösterisi yapmak ve yine örgüte finans sağlamak amacıyla rakip gördükleri kişilere karşı eylemlerde bulundukları, bu eylemleri de yine güç gösterisi adına sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları tespit edilmiştir" denildi.

İddianame kabul edilerek 14 kişi hakkında dava açıldı. Örgütün lideri Ertan ve Altan K. hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 180'er yıl hapis talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı