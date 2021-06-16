Başkent'te iki kardeş inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi
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Başkent'te iki kardeş inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi

Başkent'te iki kardeş inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir okulun inşaatında çalışan iki kardeş, inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir okulun inşaatında çalışan iki kardeş, inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde okul inşaatında çalışan Mustafa Tınış (51) ve kardeşi Şaban Tınış (45), iskelenin devrilmesi sonucu 7. kattan düşerek yaşamlarını yitirdi. İnşaatın müteahhidi, ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden işçilerin arkadaşı, olaydan bir saat sonra olay yerine vardıklarını belirterek, iş güvenliği konusunda zaaflar olduğunu iddia etti. İnşaatta filenin olmadığını söyleyen inşaat işçisi, "İş sağlığı güvenliği uzmanının o anda orada olması lazım. İskelenin sağlamlığını denetlemesi lazım, öyle bir durum yok. Ölen iki arkadaşımın SSK girişleri yapılmamış. Çok zaaflar var. Bunların yapılması lazımdı. İskelenin denetlenmesi lazımdı" dedi.

İskelenin çelik bağlantılarının da olması gerektiğini ifade eden inşaat işçisi, "Çelik olsaydı insanları kurtarırdı. Bunlar büyük eksiklikler" diye konuştu.

İki kardeşin cenazelerinin memleketleri Ordu'da defnedileceği öğrenildi. - ANKARA

Başkent'te iki kardeş inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi
Başkent'te iki kardeş inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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