Başkent'te "Huzur" operasyonu
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Başkent'te "Huzur" operasyonu

03.10.2020 08:52 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:56

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik "Huzur" operasyonu gerçekleştirdi.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik "Huzur" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 50 ekip ve 300 personelle il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, eğlence mekanlarına baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile pandemi tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemlerde toplam 27 bin lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1180 kişinin kimlik bilgileri hakkında da genel bilgi toplama sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı. Bu arada Altındağ bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathane sahibi ve bir işçi gözaltına alındı.

(İHA)

Başkent'te 'Huzur' operasyonu
Başkent'te 'Huzur' operasyonu
Başkent'te 'Huzur' operasyonu
Başkent'te 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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