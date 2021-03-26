Başkent'te hurda araç atölyesinde yangın
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Başkent'te hurda araç atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te hurda araç atölyesinde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ayyıldız Sanayi sitesindeki hurda araç atölyesinde yangın çıktı.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ayyıldız Sanayi sitesindeki hurda araç atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Olay, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ayyıldız Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda otomobil parçalama atölyesinde çalışan işçilerin demir kesme makinasından çıkan kıvılcımlar yan taraftaki binanın yalıtım malzemesine sıçradı. Sıçrayan kıvılcımlar kısa süre içerisindeki yalıtım malzemesinin alev alarak yanmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangında atölye ve bitişiğindeki bina alevler içinde kaldı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun süren uğraşları neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan yangın olayına şahit olan bir vatandaş ise, "Yangın çıktı dediler bizde dışarıya çıktık. Yangını gördük. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın büyüktü. İtfaiye yetişmeseydi burası biterdi. İtfaiye ekipleri hemen hemen bir saat içerisinde yangını söndürdü" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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