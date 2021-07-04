Başkent'te hortum dehşeti
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Başkent'te hortum dehşeti

Başkent'te hortum dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesinin Tuzgölüne yakın kısmındaki mahallelerde hortum oluştu. İlçenin bir çok yerinden gözüken hortum ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İlk alınan bilgilere göre hortum sırasında her hangi bir hasar oluşmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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