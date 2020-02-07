Başkent'te hırsızlık şüpheleri yakalandı
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Başkent'te hırsızlık şüpheleri yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüpheli şahıslar yakalandı.

07.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:15
Başkent'te hırsızlık şüpheleri yakalandı

'nın ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüpheli şahıslar yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Cimşit, Aplagut ve İnceğiz mahallerinde farklı tarihlerde hırsızlık olayları meydana gelmiştir. Ankara İl Komutanlığınca hırsızlık suç önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarını M.A., Y.A., E.N., isimli şahışlar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.


Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda evinde yapılan aramada 3 şahıs gözaltına alınırken, muhtelif mutfak ve ev eşyalarından oluşan hırsızlıklardan elde edilen malzemeler de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler mağdurlar tarafından teşhis edilmiş, şahıslara teslim edildi.


Yapılan faaliyet neticesinde Kahramankazan ilçesinde 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen toplam (32) faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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