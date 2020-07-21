Başkent'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı
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Başkent'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Başkent'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı
21.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:27

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evden 30 bin TL değerinde çeşitli kolye, bilezik, yüzük vb. ziynet eşyalarının bir evden çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki kameralar ve MOBESE kayıtlarını 40 saatlik izleme çözümleme sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda B.G. (28),C.T. (25), F.G.(29), D.Ö.(18) ve S.V.(21) isimli şüpheliler Akıncılar mevkinde seyir halinde iken yapılan operasyonla otomobilde yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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