Başkent'te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu
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Başkent'te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu

26.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:56
Başkent'te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu

Hırsızlık ihbarlarının artması üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu, 4 aylık fiziki takibin ardından hırsızlık çetesi Kartal Gözü Operasyonuyla çökertildi.

Hırsızlık ihbarlarının artması üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu, 4 aylık fiziki takibin ardından hırsızlık çetesi Kartal Gözü Operasyonuyla çökertildi.

Kartal Gözü Operasyonu verilen Ankara genelinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 çete üyesi gözaltına alındı. Hırsızlık şebekesinin karıştığı olaylarda şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. 4 ay boyuncu yapılan takip ve delil toplama çalışmaları ardından yapılan operasyonda çok sayıda pompalı tüfek ve silah ile mühimmat ele geçirildi. Kartal Gözü Operasyonu sonucunda 25 hırsızlık olayı aydınlatıldı. - ANKARA

Başkent'te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu
Başkent'te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu
Başkent'te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:10:42. #1.14#
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