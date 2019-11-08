08.11.2019 03:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 03:30

Başkent'te hırsız, telefonu çaldı ama sakızın parasını ödedi... Hırsızlık anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir süpermarketten telefon çalan hırsız aldığı sakızın parasını ödemeyi unutmadı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan hırsızın telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 1 Kasım Cuma günü Ankara'nın Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde süpermarkete gelen M.M., önce elektronik eşya standına yöneldi. Burada bir süre oyalanan M.M., cebinden çıkardığı aletle, rahat tavırlar içerisinde telefonların olduğu dolabı açtı. Telefonun üzerindeki alarmı etkisiz hale getiren M.M., 2 bin 500 TL değerindeki telefonu alarak stanttan uzaklaştı. Şüpheli, daha sonra dikkat çekmemek için satın aldığı bir sakızla marketten ayrıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlığı fark eden market sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde telefonu çalan hırsızın M.M. olduğu tespit edildi.

Suçunu itiraf etti ve tutuklandı

Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli M.M., Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ulus ve Kızılay Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.M.'nin, daha önce süpermarketlerde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA