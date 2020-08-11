Başkent'te havuzlar temizlik markajında
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Başkent'te havuzlar temizlik markajında

Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde bulunan havuzlarda yoğun bir temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Başkent'te havuzlar temizlik markajında
11.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde bulunan havuzlarda yoğun bir temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaz mevsiminin başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Esertepe Muhammed Ali Parkı, Kuzey Ankara ve Kelebek Su Parkı'nda detaylı bir temizlik gerçekleştirdi. Bazı sosyal medya "trol" hesapları üzerinden Başkan Yavaş'a yönelik "temizlik talimatını yeni verir" iddialarının doğru olmadığı, havuzların temizliği ve bakımı konusundaki iş emrinin aylar önce verildiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum ve çevre sağlığını önceleyen temizlik çalışmalarına normalleşme sürecinde de 7/24 devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaz mevsiminin başlamasının ardından kent genelinde bulunan havuzların temizliğini hızlandırırken, bir yandan da bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Başkan Yavaş'a yönelik haksız iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Ana cadde ve park alanlarında yer alan havuzların sularını değiştirerek temizleyen 30 kişilik ekip, Başkent'in birçok noktasındaki yüzlerce havuzun elektrik ve su tesisatını yenileme çalışması kadar bakım ve onarımı için de yoğun bir mesai harcıyor.

Sosyal medya üzerinden bazı "trol" hesaplar üzerinden Başkent'teki havuzların temizliği ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik haksız iddialara rağmen havuzların temizliğine ilişkin iş emrinin aylar önce verildiği ortaya çıktı. Başkan Yavaş'ın talimatı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş'ın imzasıyla iş emrinin Ocak ve Şubat aylarında ANFA'ya gönderildiği bildirildi. Bazı "trol" hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılan "biz yazdığımız için temizlik talimatı verilir" algısı da böylece boşa çıkmış oldu.

Havuzlardaki eksiklikler tek tek tespit ediliyor

Başkentlilerin en çok vakit geçirdiği rekreasyon alanları ve parklarda basınçlı su makineleri ile temizlik çalışmasını yürüten Büyükşehir ekipleri, Kuzey Ankara havuzunda da geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirirken, su havuzlarının suyunu da doldurdu.

Esertepe Muhammed Ali Parkı ve Kelebek Su Parkı'nın temizlik işlemleri tamamlanırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, mevcut havuzların tesisattan yapımına kadar birçok eksikliği olduğunu tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Havaların çok sıcak olduğu bugünlerde Ankaralı hemşehrilerimize serin bir görüntü vermek için aylardır havuzlarda çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden haksız yere bazı eleştiri ve iddialarda bulunuluyor. Örneğin Esertepe Parkı'nda imalattan kaynaklanan ciddi problemler vardı ama yapılan çalışmalarla altyapı ve tadilat problemleri düzeltildi. İnşallah burada bir daha problem yaşamayacağız. Kuzey Ankara'da da çok ciddi problemler var. Onların iki tanesini de şu an devreye soktuk. Kelebek Su Parkı da önümüzdeki hafta devreye girecek. Kent genelinde bulunan havuzları önümüzdeki günlerde Ankaralıların hizmetine sunacağız. Kuzey Ankara'da ve Dikmen Vadisi'nde kalan iki yer hariç diğer havuzlar devreye girecek."

Başkan Yavaş'a teşekkür

Esertepe Muhammed Ali Parkı'nda bulunan havuzu baştan aşağı yenileyen ve çalışır duruma getiren Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Yavaş'a teşekkür eden vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

İsmet Ataman: "Ben her akşam Esertepe Parkı'na spor yapmaya gelirim. Önceden havuzun durumu çok kötüydü ama son 10 gün içinde çok iyi bir temizlik yapıldı, rekreasyon alanları çok güzelleşti. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ferhat Yıldız: "Esertepe Parkı'nda yapılan çalışmalardan ve sunulan hizmetten çok memnunum. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim."

Ümit Gökağaç: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin Esertepe Parkı'nda yapmış olduğu çalışmalar sayesinde buralar tertemiz oldu. Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim."

Nebi Temir: "Esertepe Parkı'nın yanı sıra kent genelinde sürdürülen çalışmalardan çok memnunum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok çok teşekkür ederim."

Havuz temizliğinin yanı sıra aydınlatma bakım ve onarımının ardından Türk Bayrağını sembolize eden ay ve yıldızlı ışıklarıyla görsel şölen sunan Esertepe Muhammed Ali Parkı, özellikle yaz akşamlarında Başkentlilerin uğrak yerlerinden biri olmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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