Başkent'te hareket halinde yanan araç kullanılmaz hale geldi Ankara'da hareket halindeki bir araç alevler içerisinde kaldı.

Ankara'da hareket halindeki bir araç alevler içerisinde kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Başkentte, Ayaş Yolu üzerinde aracı ile seyir eden sürücü Aile Yaşam Köprüsü çıkışında otomobilden dumanlar çıkması üzerine aracı durdurdu. Şoförün inmesinin ardından otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Çıkan yangın, aracın önünde durduğu büfeye sıçradığı anda itfaiye ekiplerinin yetişmesi ile söndürüldü.

Yaşanan olayda ölü ya da yaralı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA