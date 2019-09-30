Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

- Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdıANKARA - Ankara'da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi.

30.09.2019 21:12
Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

- Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da olduğu belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
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